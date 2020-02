Buertbus 103 siket nije sjauffeurs, planning hat noed oer de simmer

De stichting hat op it stuit tusken de 40 en 50 sjauffeurs. De ien rydt wykliks trije oerkes op 'e bus, in oar falt allinne ris in kear yn. Sa kinne frijwilligers der ek foar kieze om bygelyks twa kear twa oeren yn 'e wike te riden.

Pytsje Hospes docht de planning fan de tsjinstregeling. As in frijwilliger in kear siik is of net kin, dan regelet Hospes ferfanging. Hospes sit noch net mei de hannen yn it hier, mar noed oer de simmerplanning hat se wol. "It binne hast allegear pensjonearden dy't op 'e bus ride", seit se. "In protte dêrfan ha in camper en wolle simmers graach wikenlang mei de camper fuort. Dêr moat even ferfanging foar komme. En dy moat ik dan wol ha."