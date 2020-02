HEA! Fjirtich jier bôle besoargje

Marten Hoekstra fan Warkum kaam noch mar krekt fan skoalle oft hy hie al in baantsje as besoarger fan boadskippen yn Ferwâlde en omkriten. En doe't de pleatslike buertsuper en de bakker der mei opholden, hat Hoekstra de saken oernaam. Alle dagen wer bringt er by sa'n 200 klanten bôle oan hûs. Generaasjes binne mei him opgroeid, want hy docht dit wurk ûndertusken al fjirtich jier. Mei pine yn it hert moat Hoekstra der no mei ophâlde. Syn winkelwein jout it op en it is net mear de muoite wurdich om dy op te knappen. Marten stapt yn in nije aventoer.