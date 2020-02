Tsien prosint mear Fryske jongeren nei Buro Halt

Wêr't yn 2018 jongeren noch 426 kear nei Halt stjoerd waarden, wie dat ferline jier 469 kear. Yn de gemeenten Opsterlân en It Hearrefean gie it tal ferwizings it hurdst omheech. Jongerein út Smellingerlân en Súdwest-Fryslân waarden ferline jier it faakst nei Halt stjoerd.

Neffens Eveline Huisman, wurdfierder fan Halt, komt it omheech gean fan de ferwizings ûnder oare trochdat it Iepenbier Ministearje faker nei Halt ferwiist foar delikten wêrfoar't se earder noch wurkstraffen easken. Lanlik is de stiging diels te ferklearjen troch it faker ynsetten fan BOA's (bûtengewoan opspoaringsamtners). Neffens Huisman is dat yn Fryslân net oan de oarder.