Tryater sil mear de fokus lizze op jeugd

Klimaatferoaring

De foarstelling giet oer klimaatferoaring en is in goed foarbyld fan de rjochting dy't Kistemaker op wol. Se wol grutte tema's by de kop pakke dy't te krijen hawwe mei de minsk, natuer, iten en dus it miljeu. "Het lijkt me leuk om dat inzichtelijk te maken zodat de kinderen kunnen lachen, zich verbazen of er zelf over na gaan denken. Ik vind het belangrijk dat kinderen hier al mee in aanraking komen en hier een mening over kunnen vormen."

Kistemaker giet fan it simmer los, tagelyk mei de nije artistyk direkteur Tatiana Pratley, dy't Ira Judkovskaja opfolget.