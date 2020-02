Moaie wike foar Kallon krijt ferfolch: werom yn basis Cambuur

It kontrakt fan Kallon soe nei dit seizoen ôfrinne en dus soe er fergees de doar útrinne kinne. Mar sa fier kaam it dus net. Hy bliuwt twa jier langer yn Ljouwert. "Ik ben er heel erg blij mee. Er is lang over nagedacht. Ik zit goed op mijn plek hier en krijg veel vertrouwen van de staf. Ik kan me hier verder ontwikkelen. De trainer speelt er een grote rol in", fertelt Kallon.

Der is de ôfrûne tiid wol wat feroare, want yn de winterstop drige Cambuur Kallon noch kwyt te reitsjen. "We zaten eerst niet op één lijn, maar na het gesprek met de trainer kregen de beleidsbepalers ook een ander beeld van wat ik wilde. Toen zijn we snel op één lijn gekomen."

Foar it earst sûnt 12 jannewaris stiet Kallon wer yn de basis. Nei syn hamstringblessuere is er dêr fysyk wer klear foar: "Ik heb vorige week dertig minuutjes gespeeld en ik ben er goed uitgekomen, daarna had ik geen last van mijn hamstring. Ik voel me goed en ben er klaar voor om te starten."