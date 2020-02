"Epke nei de Spelen? Hûndert persint wis!"

Hidetaka Miyachi is de konkurrint fan Epke. In turner út it goeie turnlân Japan. Dat lân hat sáfolle goeie turners, dat Miyachi net yn oanmerking komt foar in plak yn it team. Japan pleatste him as team nammentlik wol foar de Spelen, mar Nederlân net.

Miyachi is lykwols net goed genôch om mei it team mei te dwaan. "Hy is net goed genôch foar it team. Mar wol in wrâldtopper op de rekstok", sa seit Herre. Dat docht ek wol bliken, want Miyachi wûn al trije wrâldbekers.

"Mar om't hy in hiele goeie oefening delsette kin, nimt hy ek mear risiko"

Epke wûn twa kear en waard ien kear twadde. "Epke moat dus yn elts gefal noch ien wrâldbeker winne. Dan stean se gelyk." Ek al wint Miyachi dêrnei noch mear wrâldbekers, dat makket neat út. As Epke ien wrâldbeker wint is it 3-3. Ien wrâldbeker is dus genôch foar in likense stân. "En dat kin hy. Epke hat faak wol sa'n goeie oefening, dat as dy goed rint, hy faak ek in hege skoare pakt. Dan wurdt ientsje winne ek mooglik. Mar om't hy in hiele goeie oefening delsette kin, nimt hy ek mear risiko."

Sjoch hjir nei in reportaazje mei broer Herre en turncoach Tjalling van den Berg: