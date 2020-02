Wer grutte stofsûger op Skier om kerrels op te romjen

Foarich jier is ek al ris besocht om mei in stofsûger de kerrels op te romjen, mar doe bleaune der dochs te folle fan kerrels lizzen. De stofsûger dy't no op it eilân is, is wat lytser mar folle krêftiger en dat moat effektiver wêze.

De trekker mei de stofsûger bliuwt krekt sa lang op it eilân oant de measte kerrels opromme binne. Mei de stoarmen fan de ôfrûne wiken is der wer in soad rommel tefoarskyn kaam.