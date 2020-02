It Fryske Gea bestiet 90 jier: fan stekken pleatse oant natuerûntwikkeling

No hat It Fryske Gea grutte natuergebieten yn behear, mar dat wie yn it begjin wol oars. Direkteur Henk de Vries: "It wiene frijwillige natuerbeskermers dy't net in soad jild hienen. En it begûn mei lytse terreintsjes en op in bysûndere wize troch middel fan in jefte of sokssawat. Dêr siet Jongemastate by Raerd by, mar ek de Landweer by Bakkefean."

Slach makke nei natuerûntwikkeling

De wize hoe't it natuerbehear barde is ek bot feroare. Earder wie bygelyks in stek om in natuerterrein hinne sette genôch, mar letter waard dúdlik dat de natuer bytiden ek beheard wurde moat. En dêrnei is de slach makke rjochting natuerûntwikkeling. Dat betsjut: derfoar soargje dat der bysûndere natuer komt op plakken dy't de potinsje hawwe om dêr romte foar te bieden. De Séfonsterpolder by Riis is dêr in foarbyld fan. As dat trochgiet, soe dat de nijste oankeap fan It Fryske Gea wêze.