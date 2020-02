Proef mei asylsikers as tolk yn Smellingerlân mei jier ferlinge

De pool is ein 2018 begûn as eksperimint foar in jier en wurdt no dus wer in jier ferlinge. "It foldocht goed en der wurdt in soad gebrûk fan makke", seit Antje van der Veer fan de Tolkenpool.

De Tolkenpool is in eksperimint fan de gemeente, VluchtelingenWerk, it COA en Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.). "As ien in tolk nedich hat, bellet dy mei it haadkantoar fan de M.O.S. Dan sizze se wêr't en wannear't se in tolk nedich hawwe. Dan komme se by my en ik keppelje it wer werom nei de persoan dy't de tolk nedich hat."

'Huis-, tuin- en keukengesprekken'

Yn dy groep sitte benammen asylsikers en statushâlders dy't as tolk optrede by 'huis-, tuin- en keukengesprekken'. Dêrby giet it bygelyks om in petear op skoalle of yn it buerthûs of oanmelde by de sportferiening. De frijwilligers hawwe in training hân fan VluchtelingenWerk oer (ynterkulturele) kommunikaasje en petearfeardigens.

It binne benammen asylsikers en statushâlders dêr't foar tolke wurde moat. Mar de tolken kinne ek oanfrege wurde troch boargers dy't bygelyks yn kontakt komme wolle mei de buorfrou dy't net deselde taal praat. "Elkenien mei in berop dwaan op de Tolkenpool."