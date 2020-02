Thierry Baudet: "Polityk moat ophâlde mei har ûnsinnige stikstofbelied"

Mick Tinga, regiobehearder by Farmers Defence Force, sjocht tefreden werom op de protestdei woansdei. "Het was een mooie dag en alles is goed verlopen." Neffens him hawwe alle boeren har oan de oprop hâlden om net oer de sneldiken te riden. "Uitendelijk waren er zo'n 10.000 boeren, meer dan wij hadden verwacht."

Koälysjepartij D66 hat yntusken sein dat se net mear mei Farmers Defence Force yn petear wolle, om't de 'ekstreme groep' net oan de ûnderhannelingstafel heart. Dêr is Tinga it net mei iens. "Farmers Defence Force is in korte tijd ontstaan en kijk naar wat we hebben bereikt."

Mear druk op de saak

Tinga tinkt dat it protest effekt hân hat en fynt dat de boeren de demonstraasje netsjes hâlden hawwe. "Ze mogen in Den Haag in hun handen knijpen. Als je kijkt naar hoe ze in Frankrijk protesteren bijvoorbeeld..." Neffens him moat der yn elts gefal noch mear druk op de saak komme. "We gaan zien wat donderdag de uitslag is en wat de reacties zullen zijn. Het is een spannende dag."