Brian docht mei oan lanlike wedstriid talintfolste mbû'er fan Nederlân

Ynstallateur Brian Fox fertsjintwurdiget syn skoalle De Friese Poort en moat it yn de finale opnimme tsjin sân oare finalisten út hiel Nederlân. Yn trije dagen moat er in komplete badkeamer ynstallearje. It is net de earste kear dat Brian de finale hellet. Ferline jier waard er fyfde. Hy wurket 4,5 dei yn de wike by Kiers yn Noardburgum.

Skills the Finals hat as doel om de praktykberoppen oantrekliker te meitsjen foar nije studinten yn it middelber beropsûnderwiis. Dit jier wurdt it foar de fyfde kear holden.