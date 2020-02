FIDEO: IepenUp live oer ûnderwetterwrâld

Yn it Fries Museum is sûnt fan 'e wike in ekspoysje te sjen oer de see en de ûnderwetterwrâld. Al iuwenlang wurdt de minsk ta de see oanlutsen. De see ropt in unyk gefoel op fan tiidleasheid en ferbûnens. De see kin myld en kleurleas wêze, mar ek wreed en smoarch. Yn Other.Worldly besykje goed tweintich keunstners de ûnderwetterwrâld te trochgrûnjen.