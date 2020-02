Manlju oanholden foar fernieling en stellerij militêr oefenterrein

De fjouwer manlju kamen yn byld nei't de maresjaussee in ûndersyk ynsteld hie. De resjerzje fan de maresjaussee hat ôfrûne wike mei harren oer de saak praat. Mei harren is in skearegeling ôfpraat. Foar de fierdere strafrjochtlike ôfhanneling wurdt it dossier nei it Iepenbier Ministearje opstjoerd.