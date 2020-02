Deputearre Hoogland skoot 'reinbôgeflagge' troch nei Provinsjale Steaten

Dat Fryslân gjin reinbôgeprovinsje is, betsjut net dat Fryslân tsjin is, seit Hoogland. "Fryslân stiet iepen foar elkien, gjinien útsûndere. Dat wol ik hiel dúdlik sizze."

Diskriminaasjebestriding

Hoogland wiist derop dat Fryslân aardich wat jild stekt yn diskriminaasjebestriding. It giet om in bedrach fan 800.000 euro. Ek fynt er dat it oan Provinsjale Steaten is om te besluten oer de reinbôgeflagge. "Wy meitsje serieus wurk fan akseptaasje en gelikense behanneling", seit Hoogland. "Net symboalysk, mar troch serieus te ynvestearjen. Acht ton yn allerhanne projekten, mar ek troch 100.000,- euro by te dragen oan de lanlike Rôze Sneon dy't dit jier op op 20 juny yn Ljouwert hâlden wurdt."

Oant no ta wie yn de Steaten gjin mearderheid foar de reinbôgeflagge. Dy soe oerstallich wêze, omdat gelikese behanneling fan bygelyks seksuele aard al regele is yn de grûnwet.

Opfallend is dat Hoogland sels fan de PvdA is. Foar de ferkiezings fan ferline jier siet dy partij noch yn de opposysje. Doe wiene se noch wol foar de reinbôgeflagge.