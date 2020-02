24 oeren swimme, dan 12 oeren rêst, wer swimme, rêste en wer swimme. Mei-inoar 72 oeren leit Stefan van der Pal dizze maitiidsfakânsje yn it wetter fan swimbad it Kealledykje yn Ljouwert. Alles as training foar syn meunstertocht lâns de alve stêden dizze simmer. Van der Pal is gymnastykdosint en kin dêrom yn skoalfakânsjes goed traine. Woansdei is er oer de helte.