Undúdlikens oer takomst wittenskipsblêd 'It Beaken' fan de Fryske Akademy

It tiidskrift hat oandacht foar de Fryske skiednis, taal en letterkunde. It Beaken is in poadium foar wittenskippers, dy't de resultaten fan harren ûndersiken dêryn mei artikels publisearje kinne. Dat wurdt dien yn meardere talen en der kamen ek geregeld temanûmers út nei in kongres of sympoasium. Yn 2018 koe de redaksje it jubileum fan de 80e jiergong noch fiere.

Takomst publikaasjes

Einredakteur Beart Oosterhaven seit yn it Friesch Dagblad dat der simpelwei besunige wurde moat en dat dêrom it blêd en syn eigen funksje ferfalle. Direkteur Smink ûntkent it ferdwinen fan it blêd en seit dat der noch gjin beslút nommen is oer de takomst fan de publikaasjes fan de Fryske Akademy. De Fryske Akademy makket njonken It Beaken ek it wittenskiplik jierboek De Vrije Fries mei it Koninklijk Fries Genootschap en histoarysk tiidskrift Fryslân.