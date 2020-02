Grûnkaarten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel oanfolle mei PFAS-ynformaasje

Sûnt 1 oktober moat der earst in PFAS-beoardieling komme, foardat der grûn ôfgroeven wurde mei of foardat in stik grûn ophege wurde mei. Dat is faak it gefal by bouprojekten en it oanlizzen fan nije diken. Op de grûnkwaliteitskaart is no maklik nei te gean oft der problemen mei PFAS te ferwachtsjen binne.

De kaarten binne oanpast op grûn fan ûndersyk fan de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing), yn opdracht fan de 18 Fryske gemeenten.