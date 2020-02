Skipswrak op Skylge âlder as tocht: "Misschien wel 500 jaar oud"

Neffens Coenen is it skip krekt oarsom boud as skippen dy't al bekend wienen. En dat is unyk. Wêrom't dat dien is, wit Coenen net. "Het zou kunnen zijn dat er een minder zware constructie moest zijn bovenin het schip."

De restanten fan it skip fertoane wol gelikenissen mei skippen út de sechstjinde iuw. "Daarom is het misschien wel 500 jaar oud."

Better fêststelle

Mei meunsters dy 't tongersdei meinommen wurde kin noch better fêststeld wurde hoe âld oft it skip krekt is en wêr't it weikomt. Dat is bygelyks ôf te lêzen oan it de jierringen yn it hout. Coenen tinkt oan Nederlân of oan ien fan de oare lannen om de Noardsee hinne.

De stikken, dy't op it stuit by de gemeentewerf lizze, komme nei alle gedachten fan de eftersteven fan in skip. De ûndersiker tinkt dat it wol ris om in hannelsskip gean koe. "Want het is behoorlijk groot en zwaar gebouwd, dus het is een zeegaand schip geweest. Meestal werden die voor de handel gebruikt."