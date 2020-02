Reidsnijer slim ferwûne nei ûngelok yn Aldlemmer

Meardere ambulânses en in traumahelikopter rieden út om it slim ferwûne slachtoffer te helpen. Fanwege de helpferliening wie de dyk langere tiid ôfsletten foar ferkear. Nei behanneling is it slachtoffer oerbrocht nei it sikehûs.

Hoe't it ûngelok barre koe, is net bekend. It ûngelok wurdt ûndersocht.