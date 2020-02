Earste fûgels litte har wer sjen fanwege betide maitiid

It is eins hiel simpel, leit Veenstra út: "De bisten reagearje gewoan op harren omjouwing. No't it al in bytsje maitiid is, is der foar ljippen in protte fretten te finen. En ast in protte frette kinst, dan fielst dy faak ek wat better."

Want der is genôch te finen foar de fûgels. "It lân seach der de ôfrûne dagen hiel moai út, mei in heech wetterpeil. Der stiene oeral plassen op it lân. Foar de fûgels is it ideaal. Dy moatte it benammen ha fan de wjirms, dy binne der no folop. As it no hartstikke kâld wie, dan bliuwe se ûnderyn sitten. Mar no wolle se wol nei boppen ta komme, wat dat oanbelanget is it perfekt."

Heakoarts

En der binne mear tekenen dat de maitiid betiid is. "De poddetrek is begûn, ek dat is betiid. De stikelbarchen binne alwer warber en guon blommen rinne ek al út. Dêrneist sille de heakoartspasjinten it ek wat earder meikrije."