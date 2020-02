Partijen wolle gau dúdlikheid oer de leechfleanrûte boppe Fryslân

Dat berjocht smiet in soad fragen op by Fryske politisy. "Je skrikke je dea", sei FNP-Steatelid Sijbe Knol. De PvdA en SP hawwe yn de Twadde Keamer in moasje yntsjinne dat de rûte net mear yn gebrûk nommen wurdt. GrienLinks freget de regearing om rekken te hâlden mei de beswieren fan lokale bestjoerders en omwenners by de beslútfoarming.

VVD wol dat de regearing de minsken gau dúdlikheid jout oer de leechfleanrûte en it gebrûk dêrfan, sadat dy witte wêr't se oan ta binne. De moasje fan de VVD wurdt stipe troch CDA en D66.

Takom wike stimt de Twadde Keamer oer de moasjes.