Ambulânse yn Ljouwert komt fêst te sitten yn 'e modder

It gie mis doe't de ambulânse besocht te kearjen. De ambulânse ferfierde op dat stuit gjin pasjint.

Nei ferskate pogingen besleaten de ambulânsemeiwurkers dochs mar de help fan de brânwacht yn te skeakeljen. Mei behelp fan in swiere wein fan de brânwacht waard besocht de ambulânse los te lûken, mar dat bliek dreger as tocht. Der waard noch in berger oproppen, dy't de ambulânse wer út it gers lûke koe.