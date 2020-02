LIVEBLOG: Fryske boeren ûnderweis nei Den Haag

Guon Fryske boeren binne woansdeitemoarn ûnderweis nei Den Haag. Sy sille dêr wer protestearje tsjin de stikstofplannen fan it kabinet. De boeren fiere woansdei aksje op de Koekamp, in park neist it Malieveld. Folgje yn dit liveblog alles oer de boere-aksje fan woansdei.

Fryske boeren sammelen tiisdeitenacht ûnder mear yn Dokkum, Boalsert en op It Hearrenfean.

De stipe foar boere-aksjes nimt ôf, sa docht bliken út in enkête fan de noardlike regionale omroppen.

Premier Rutte en minister Schouten fan Lânbou komme net nei de manifestaasje.