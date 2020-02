LIVEBLOG: Fryske boeren protestearje yn Den Haag

Boer Arjen Schoustra fan Easterwierrum is op syn pleats bleaun en net nei Den Haag ta. Hy moat gewoan oan it wurk. Schoustra stipet de kollega's yn Den Haag wol. "Dat der wat gebeure moat, dêr bin ik net op tsjin", seit er. "Mar we kinne net fan hjoed op moarn werom op hynder en wein. We moatte foarút, mei syn allen. Dus as we sanearje moatte fanwegen stikstof, dan moatte ek de loftfeart en de yndustry mei."