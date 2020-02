Grut ferlet fan in kulturiel brûsplak op De Jouwer

Jild

Grutte fraach is oft der jild beskikber is foar in nij multyfunksjoneel sintrum. Ut ûndersyk fan Omrop Fryslân, ein foarich jier die bliken dat de gemeente De Fryske Marren per ynwenner it minst oan kultuer útjout fan alle Fryske gemeenten. Wethâlder Roel de Jong wol dizze útkomst graach nuansearje. "Ast sjochst nei gemeenten dy't in teäter hawwe, dan geane de kosten al gau omheech en dat jout in fertekening."

Hy doelt op de gemeente Súdwest-Fryslân, dy't yn deselde kategory gemeente falt as De Fryske Marren: fan tusken de 50.000 en 100.000 ynwenners. "Oan de oare kant makket dit ûndersyk de gemeente wol alert om goed te sjen nei hoe't we eins helpe en wêr't we allegearre yn ynvestearje yn kultuer."

De Jong lit witte dat der yn de planfoarming fan it brûsplak mei opsetsin net gelyk al in bedrach oan keppele is. "De ferienings moatte earst sels sjen wat se wolle en hoe't se dat berikke wolle. Ik ferwachtsje dat hjir ferskate senario's útkomme en hjir moat de gemeenteried dan in beslút oer nimme."