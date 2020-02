Krookjefakânsje yn Hylpen: bern op syk nei it geheim fan de fontein

Riemkje Pitstra fan Museum Hindeloopen kin de bern alles fertelle oer 'Het geheim van de fontein!' De lêste tiid barre der frjemde dingen by de fontein fan Hylpen. Der komme bisten út de see nei it doarp en yn it museum ûntdekke se eltse moarn wiete plakken. It geroft giet dat der in wettermeunster yn it doarp is. Oan de bern is it om it riedsel op te lossen. Pitstra: "De bern kinne wetterproefkes dwaan, in skipke yn in flesse meitsje en oare dingen nifelje."

Ien fan besikers is in beppe fan Warkum, har harren bernsbern fan Hilversum meinommen hat. "Ik tocht: wy moatte mar efkes nei it museum."