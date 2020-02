Johan Teake Dekker wurket hurd oan wrâldrekôr klok-simultaandamje

Foar it rekôr sil hy takom moandei al in oefenpartij spylje by syn eigen damklup fan It Hearrenfean yn Mildaam. Hy nimt it op tsjin 20-25 tsjinstanners mei 60 setten foar oardel oere. Dat komt oerien mei it spultempo dat nedich is foar de oanfal op it wrâldrekôr. Neffens Dekker is it resultaat oan de ein fan syn oefenjûn minder wichtich as de ûnderfining dy't hy opdwaan sil.