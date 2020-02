Seis Friezen nei WK shorttrack, Knegt allinnich op de ôflossing

Nederlân hat by de manlju mar twa startplakken foar it yndividuele toernoai. De Laat behelle yn jannewaris by it EK yn Debrecen sulver op de 1.500 meter. Yn it einklassemint einige hy as fjirde. De 20-jierrige Roes pakte oardel wike lyn by syn wrâldbekerdebút, yn Dresden, daalks sulver op de 1.500 meter.

By de froulju mei Nederlân trije shorttrackers ôffurdigje. Neist Europeesk kampioene Suzanne Schulting fan De Tynje kiest Otter foar Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof. Rianne de Vries fan Akkrum en Xandra Velzeboer ride de ôflossing.

De wrâldkampioenskippen binne fan 13 oant en mei 15 maart.