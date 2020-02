Fryske Panda's: it fean as wiere 'survivor'

Yn Fryske Panda's gean wy op syk nei dizze soart fan fean. Dêrfoar nimt boskwachter Jakob Hanenburg fan Steatsboskbehear ús mei it Drents-Friese Wold yn.

It natuergebiet op de grins fan Fryslân en Drinte stiet bekend om syn stowende sândunen en bosken. Mar djip yn de bosken leit in bysûnder gebiet mei in sterke oerlibbingsdrang. It hat al ferksate grutskalige ûntfeanings- en ûntginningsoperaasjes oerlibbe. Op dat plak nimt it fean net ôf, mar krekt ta.