Rutte en Schouten komme net nei boeremanifestaasje Den Haag

Minister Schouten seit dat se yntensive petearen hat mei it Lânbou-Kollektyf, dêr't trettjin boere-organisaasjes yn sitte, wêrûnder Farmers Defence Force. Se wol dêrom net nei in demonstraasje fan ien organisaasje apart.

Dat Schouten net komt hat neffens it ministearje neat te krijen mei it konflikt dat se hie mei Farmers Defence Force oer driigjende taal dy't dy groep brûkte. De minister fûn dat der fier by troch. Se easke dêr ekskús foar en krige dy ek.