Stipe foar aksjefierende boeren nimt ôf

Stikstofbelied

Dat boeren harren samar dellizze by de stikstofmaatregels, fynt in lytse minderheid in goed idee. Mar 5 prosint fan de ûnderfregen is fan betinken dat de boeren dat dwaan moatte en krekt wat mear as 12 prosint is it dêr foar in part mei iens.

Hoe moat it dan wol? Mear as de helte fan de ûnderfregen fynt dat der strangere maatregels nommen wurde moatte yn oare sektoaren, krekt om de boeren te sparjen.

Tagelyk fynt mear as 40 prosint dat de agraryske sektor ek bydrage moat oan fermindering fan de stikstofútstjit, ek as dat neidielich wêze soe foar de boeren. Elkenien moat meihelpe. Sa meldt in dielnimmer oan de enkête dat wy der mei-inoar útkomme moatte en dat de dialooch opsocht wurde moat. Sa't it no giet is "net de manier fan ús poldermodel".

It publyk hat en hâldt in soad omtinken foar it ûnderwerp. Hast de helte is it net iens mei de stelling 'ik doch net mei oan de stikstofdiskusje'.