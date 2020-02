Hearrenfeanster kleanmakker Ali Sepet: "Ik ben ontzettend dankbaar"

Sepet hat ferskate klanten op It Hearrenfean, lykas restaurants en kleanwinkels dy't him stypje. Op It Hearrenfean libje in soad minsken dan ek mei him mei. "Dat is hiel bysûnder en ek wol in fertsjinste fan de persoanlikheid fan Ali en fan syn karakter en syn knuffelfaktor", fertelt Hans Holwerda fan Van der Kam Mode. De kleanwinkel lit ferstel- en naaiwurk troch Sepet dwaan.

As de saak fan Sepet wer iepen giet, sil Holwerda de klean wer gewoan nei him ta bringe. "Ali is sels it bedriuw. Dat is net syn naaimasine, dat is net syn pân. Ali is it bedriuw en dêr geane wy foar".