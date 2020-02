Waarmtescan: "Ik woe wolris sjen wêr't dy waarmte weilekt"

Troch in waarmtescan is te sjen wêr't it sinfol is om ekstra isolaasje oan te bringen. In better isolearre hûs skeelt yn enerzjykosten en is better foar it miljeu.

"Zo'n scan is puur bewustwording en inzicht om te zien waar er problemen zijn in het huis", fertelt Rik Heijmans, projektlieder fan de gemeente. "Vervolgens kunnen bewoners met de foto's, die ze van de werkgroepen krijgen, naar een installateur of adviesbureau met de vraag hoe ze het kunnen oplossen."

De gemeente stelt de waarmtebyldkamera's beskikber. Dat binne apparaatsjes dy't op de mobile telefoan oanklikt wurde kinne. Mei help fan in app jout it apparaat oan wêr't yn 'e hûs waarmte lekt. Dêr makket de wurkgroep dan foto's fan.