Nêstkastkes tsjin ikeprosesjerûp: "Wy tinke in stap foarút" 

De fraach nei in nêstkastke is grut. Minsken stean yn de rige foar de yngong fan de Spitkeet. Binnen lizze mear as fiifhûndert nêstkastkes te wachtsjen.

"Ik haw dizze útsocht omdat dy sa moai grien is," laket de lytse Jesse Kempenaar. Hy is mei syn heit Ido Gerard nei De Harkema kaam om in kastke op te heljen. "We hawwe sels noch gjin lêst fan de rûp," seit Ido wylst er it kastke fan syn soan oernimt. "Mar dat sit der al oan te kommen en derom hawwe we ien ophelle. Ik wol graach earder wêze as de rûp. Foarkomme is altyd better, fansels."