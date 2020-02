Auto oer de kop en yn de sleat by Warten

De auto is nei alle gedachten oer de kop slein, foar't er yn it wetter bedarre. Hoe't dit krekt barre koe is noch net dúdlik. Ek is der noch neat bekend oer hoe't it mei it slachtoffer is.

In bergingsbedriuw moast ynskeakele wurde om de auto mei in takelwein wer út it wetter te heljen. It ferkear koe dêrtroch koarte tiid net gebrûk meitsje fan de dyk.