Ferfalske skilderijen Fryske keunstner oanbean: "Ik seach direkt dat ik dat net makke hie"

De persoan dy't se ferkocht, hie gjin idee dat er neppe Boogaarts hie. In oantal jierren lyn hie hy se kocht op in keunstmerk yn Gent. No hat er nei de kommoasje kontakt socht mei Boogaart om it ferhaal te kontrolearjen.

"It is sneu foar dy man. Hy woe it kwyt en wie yn de ferûnderstelling dat ik dat makke hie. Hy skrok him dea. Je kinne sa'n man neat ferwite, want hoe moat hy dat witte?" Wa't it skilderij wol makke hat, is ûndúdlik.