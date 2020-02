Farmers Defence Force: net mei trekkers de dyk op

Yn oktober lieden protesten mei trekkers ta gaos op de sneldiken. Ek wie der grutte skea oan it Malieveld. In protest fan bouwers rjochte likegoed skea oan. Steatsboskbehear, dat oer it fjild giet, seit bliid te wêzen dat de boeren net op it Malieveld demonstrearje sille.

De skea fan de foarige aksje is noch net hersteld en der is krekt nij gers ynsiedde. De skea fan de foarige protesten waard skatten op 27.000 euro. Agraryske bedriuwen droegen 9.000 euro by oan it herstel en holpen ek yn natuera, troch bygelyks te helpen by it ynsiedzjen.