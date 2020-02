Wrâldbeker fan Epke is 'Wedstriid fan de Wike'

It is derop of derûnder foar Epke Zonderland de kommende moannen. De turner moat him nammentlik noch sjen te pleatsen foar de Olympyske Spelen fan kommende simmer yn Tokio. Kommend wykein stiet de earste wichtige wrâldbeker op it programma yn it Australyske Melbourne. It is de 'Wedstriid fan de Wike'.