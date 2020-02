Ride op ôffal: griengas tanke kin no ek yn de gemeente Waadhoeke

Griengas wurdt produsearre út organysk rêstôffal, dat troch ôffalferwurker Omrin ynsammele en ferwurke is, ûnder oare út de gemeente Waadhoeke. De boarne fan griengas is rioelwettersuvering, ôffalferwurking en gft.

De tank yn Sint-Anne waard moandei offisjeel yn gebrûk naam: duorsumenswethâlder Jan Dijkstra, Meinard Kuiper fan Omrin en Joyce van Os de Man fan OrangeGas tankten in griengasauto ôf. Boppedat krige OrangeGas offisjele griengassertifikaten oanbean, dy't de garânsje jouwe dat it griengas yn It Hearrenfean produsearre is út organysk rêstôffal.

Enerzjytransysje

It griengasstasjon helpt mei oan de enerzjytransysje fan de gemeente. Waadhoeke is dwaande mei in duorsumensaginda, om't de enerzjyfoarsjennings en behoeften feroarje. De gemeente makket foar it opwekken fan elektrisiteit hieltyd mear gebrûk fan duorsume enerzjyboarnen, lykas wyn, sinne en griengas.