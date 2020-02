FIDEO: De rentree fan Sjinkie troch de eagen fan syn mem

Sjinkie Knegt makke dit wykein mei sukses syn rentree op it iis. De shorttracker rekke goed 400 dagen lyn swier ferwûne by it oanstekken fan in houtkachel, refalidearre mei sukses en die dit wykein mei oan de World Cup Finals yn Dordrecht. We folgen sneon syn mem Liesje Knegt en syn freondinne Fenna van der Wal. It waard in emosjoneel en heftich wykein mei ups en downs.