Sportcast: "As it no gjin krisis is by SC Hearrenfean, wannear dan wol?"

Yn Arnhem wie Vitesse mei 4-2 te sterk. Hearrenfean hat no al 7 wedstriden op rige net mear in kompetysjewedstriid wûn, de lêste oerwinning datearret fan 13 desimber, neffens Arjen de Boer is der sprake fan in sportive krisis. Mar Roelof de Vries is it dêr net mei iens : "It is pas krisis as lulke supporters de bus opwachtsje."