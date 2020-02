Woudagemaal op De Lemmer komt wer ûnder stoom

Dat ûnder stoom setten betsjut dat alle masines oan gean en dat de tsjettels opstookt wurde. "It is fantastysk om de masines wer oan te setten", leit Sonja Hylkema fan it Woudagemaal út yn it radioprogramma De Middei fan Fryslân.

Hûndert jier

"It is bysûnder dat it Woudagemaal hast hûndert jier bestiet, it is in prachtich gebou en de arsjitektuer is moai om te sjen. De technyk bestiet al sa lang en docht noch altyd syn wurk", fertelt Hylkema. "De bern wurde echt meinaam yn it hiele proses. Dus it is net allinnich sjen hoe't alles yn syn wurk giet."

It hiele idee fan masines oan dwaan, komt om't dan wer nije minsken oplaat wurde. "Dat is de bedoeling fan dizze dagen. Dy planne we meastentiids yn de fakânsjes, sadat in hiel soad minsken derfan meigenietsje kinne."