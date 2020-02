Kwalifikaasje foar Grut Frysk Diktee iepen

Kandidaten dy't dat diktee goed meitsje, kinne in plakje yn de grutte finale bemachtigje. Njonken de kandidaten dy't harren fia it kwalifikaasjediktee kwalifisearje, dogge de fiif bêste eineksamenkandidaten havo/vwo Frysk ek mei oan it diktee.

Steateseal

It Grut Frysk Diktee wurdt op tiisdeitejûn 21 april hâlden, yn de Steateseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert. It diktee hat dit jier as tema Frijheid en wurdt skreaun troch de Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries.