Gemalen meitsje oeroeren nei flinke reinbuien

"It lân is net sa bêst, it is te wiet. We kinne it lân net op en dus ek net jarje. Dat is lestich ast de put fol hast, dan kinst dus net útride", fertelt Harm Schokker. Hy buorket by Aldeboarn. "Ast wol it lân op giest, rydst it stikken. Dan wurdt it ien grutte binde. We hoopje op in pear drûge dagen."