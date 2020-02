Frjentsjer komt mei 'schoonheidsprijs' foar moaie inisjativen yn de stêd

De feriening 'Vrienden van de stad Franeker' hat in bysûndere priis ynsteld. Dizze saneamde 'schoonheidsprijs' is bedoeld foar in stikje stêd dat meihelpt oan it moaie fan de stêd Frjentsjer. Dat kin bygelyks in restaurearre stik gevel wêze of in nijbouprojekt dat goed yn de omjouwing past. Mar it kin ek gean om in tún, of in skulptuer of wat lytsers lykas in fûgelhûske.