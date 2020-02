Mear boargemasters pleitsje foar lanlik messeferbod foar minderjierrigen

Begjin jannewaris stelde de gemeente Smellingerlân in ferbod yn op it hawwen fan in mes yn de iepenbiere romtes. Dat die de gemeente as reaksje op it stekynsidint dêr't de 16-jierrige Roan Brilstra omkaam. Yn neifolging roppe no ek de boargemasters fan Nissewaard en Ridderkerk op ta in lanlik ferbod op it dragen fan messen troch minderjierrigen. Ek yn dizze gemeenten hawwe de ôfrûnde moannen stekynsidinten west dêr't minderjierrigen by belutsen wiene. De boargemasters wize ek op stekpartijen op oare plakken yn it lân.

Ierappelmeske

Minister Grapperhaus, fan justysje en feiligens, hat al oanjûn dat hy in wet net de bêste oplossing fynt. "Je kunt ook met een aardappelmesje de straat oplopen en heel verkeerd gedrag vertonen en iemand neersteken. Je moet ook kijken hoe kun je bepaalde gevaarlijke situaties in gebieden voorkomen." De Twadde Keamer wol wol sjen hoe't de regels oanskerpe wurde kinne.