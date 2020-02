'Noflik Wenje moat bliuwe': "De relaasje mei Patyna wat betreft betrouwen is skeind"

Neffens Patyna kin it wensoarchsintrum net mear út. Dêrom wurdt der socht nei in oernamekandidaat. Dat giet lykwols net yn oerlis mei it platfoarm. Neffens Dick Provoost fan 'Noflik Wenje moat bliuwe' is dy oernamekandidaat der pas kaam neidat it platfoarm de aksje opset hie. "Patyna sels hat gjin inkele aksje ûndernaam om in oernamekandidaat te finen."

Oplossing foar de lange termyn

Dêrom is Provoost ek sa teloarsteld dat de aksjegroep net belutsen wurdt by de petearen tusken Patyna en de mooglike oernamekandidaat. "Wy wolle as mienskip dat Noflik Wenjen bestean bliuwt. Dan is it dochs ek logysk dat wy as mienskip belutsen wurde by sokke petearen. Want wy sykje no in oplossing dy't it wat langer úthâldt."

Neffens Patyna is it noch te betiid om it platfoarm te belûken by de petearen. Provoost is it dêr net mei iens. "Wy binne noch hielendal net útnoege. Wy ha sels skriftlik kontakt socht mei Patyna om gear te wurkjen, mar dêr ha wy nea in reaksje op hân."

Betrouwen is skeind

Ek is Provoost net te sprekken oer it feit dat in twadde oernamekandidaat net útnoege is troch Patyna foar in petear. Dizze kandidaat soe him melden hawwe by it platfoarm. "Wy ha dizze kandidaat advisearre om kontakt op te nimmen mei Patyna. Mar dy partij hat ferfolgens hielendal gjin sifers of ynformaasje krigen, om't Patyna al in hiel ein op streek is mei dy oare oernamekandidaat."

De nije oernamekandidaat moat der no útkomme mei Patyna. Dêrnei sille de petearen folgje mei de behearder fan it gebou fan Noflike Wenje. Provoost hopet dat it platfoarm dan wol belutsen wurdt by de plannemakkerij. "Wy hoopje dat se sa wiis binne om ús dêr by út te nûgjen." Fan Patyna ferwachtet hy net in soad mear. "De relaasje mei Patyna wat betreft betrouwen is skeind."