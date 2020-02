Skylge set ANWB-poddestuollen op Marktplaats

It jild dat de VVV fertsjinnet mei de poddestuollen giet nei in goed doel: it útsjochpunt foar bline minsken en minsken dy't net goed sjen kinne, dat op it Kaapsdún komme moat. De poddestuollen binne snein op Marktplaats set en no al wurde der flinke bedraggen dellein foar sa'n boppekant mei teksten lykas 'Oosterend 3,1 kilometer' en 'West 17 kilometer'.

Der wurde 37 poddestuolen ferkocht. Dyjingnen mei in krekt wat âldere typografy binne it meast populêr, fernimt Aaldering. "De teller staat op dit moment op bijna 11.000 euro wat er al is opgehaald. Gemiddeld betalen mensen zo'n 280 euro voor een paddenstoel."

De reaksjes komme út it hiele lân. Neffens Aaldering hâlde in hiel soad minsken fan Skylge, elkenien hat wol oantinkels oan it eilân. De aksje rint oant en mei 3 maart.