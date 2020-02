Jorrit Bergsma nei wrâldtitel op massastart: "Dit makket in hiel soad goed"

Bergsma wie regearend wrâldkampioen op de 10 kilometer, mar moast de titel ôfstean oan de Kanadees Graeme Fish. Bergsma einige teloarstellend as fjirde. En dat kaam hurd oan, jout de rider út Aldeboarn ta. "It docht hiel sear dat ik net iens it poadium helje op myn favorite ôfstân."

It ein yn de bek

Bergsma sjocht mei in goed gefoel werom op de massastart. "Ik ha graach in swiere koers." Dêrmei doelt er op it feit dat er in kopgroep fan fjouwer riders efterhelje moast. "Oer it algemien ha ik wat in better kondysje as dizze mannen. Dat die ek wol bliken doe't ik by de kopgroep oanslute koe. Dy jonges hiene it ein al yn de bek."

Sloperskoers

Yn de einfaze sloech Bergsma syn slach. Mei in geweldige sprint pakte er oppermachtich de wrâldtitel. "It rûn perfekt foar my, want op dizze wize kin ik myn wedstriden winne. Ik ha graach in sloperskoers."

De rider fan Aldeboarn krige in soad felisitaasjes foar syn earste wrâldtitel op de massastart. "Dat is altyd hartstikke moai, dat minsken sa meilibje. Ik bin hiel bliid dat ik úteinlik dochs noch nei hûs gean mei in moaie medalje."