Beammen yn Balk op 'fakânsje' om romte te meitsjen foar wurk oan kade

Van Wely is optimistysk oer it sukses fan it ferpleatsen fan de iuwenâlde beammen. "Ik denk dat het grootste gedeelte van de bomen het zeker gaat overleven. Doel is ook dat ze zo veel mogelijk op dezelfde plek weer terugkomen. We plaatsen ze op een rij en brengen ze in die volgorde weer terug. Dat gaat met zo'n zes tot zeven per dag."

Foar it ferpleatsen fan de beammen is genôch tiid útlutsen. It wurk oan de kade fan de Luts set pas yn oktober útein. Van Wely: "We houden overal rekening mee, zelfs met een mogelijke Elfstedentocht."

Al mei al duorret it wurk oan de kade fan de Luts yn Balk oant en mei 2021. Yn de maitiid fan 2021 sille de beammen werom set wurde op harren plak.